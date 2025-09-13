Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un turismo en Aldeavieja (Ávila)

ÁVILA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en una colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 233 de la N-110, en la localidad abulense de Aldeavieja, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 15.20 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión y solicitaban asistencia para dos hombres, que estaban conscientes, uno de los cuales estaba herido en un brazo.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico, que posteriormente ha trasladado a los heridos al hospital de Ávila.