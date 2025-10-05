Dos heridos tras un colisión entre un turismo y una moto en Figueruela de Arriba (Zamora)

ZAMORA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de 67 años y otro de 54, han resultado heridos este domingo en una colisión entre un turismo y una motocicleta en el kilómetro 1 de la carretera ZA-L-2451, en Figueruela de Arriba(Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos las 10.32 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en las que se informaba del accidente y de que los heridos tenían un dolor generalizado.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CC) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el varón de 67 años ha sido trasladado en el helicóptero sanitario al hospital de Zamora, mismo al que se ha llevado al otro varón, de 54 años, en ambulancia de soporte vital básico.