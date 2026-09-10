Dos heridos al colisionar frontalmente una moto y un coche en la calle Hernando Acuña de Valladolid

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VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido trasladados a centros hospitalarios de la capital vallisoletana tras resultar heridos al colisionar frontalmente un turismo con una moto en la calle Hernando de Acuña, en el barrio de Parquesol.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a las 13.30 horas se recibió un aviso por el accidente de un turismo y una moto que han chocado frontalmente, y se solicita asistencia sanitaria para el motorista, un varón de unos 60 años, que según los alertantes estaba herido grave.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, que ha trasladado al motorista al hospital Clínico mientras que la mujer ha sido evacuada en otra ambulancias hasta el Río Hortega.