Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el vuelco de un turismo en Villazopeque (Burgos)

BURGOS, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos y uno de ellos ha quedado atrapado tras el vuelco de un turismo que posteriormente ha dado vueltas de campana en el kilómetro 35 de la A-62, sentido Palencia, a la altura de la localidad burgalesa de Villazopeque, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 14.48 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que habían resultado heridas.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Burgos, a Bomberos de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado, entro otros.