VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Dos personas han resultado heridas, un menor de 17 años que circulaba en patinete eléctrico y una mujer de unos 50 años que viajaba en un autobús de Auvasa, tras colisionar ambos vehículos en la avenida Juan Carlos I de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El accidente se ha registrado en torno a las 19.42 horas a la altura del colegio San Viator, donde se ha producido la colisión entre el autobús y el patinete.
En un primer momento, se había informado de que el conductor del patinete tenía unos 25 años, aunque posteriormente se ha confirmado que se trata de un menor de 17 años.
Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los dos heridos, que se encontraban conscientes.
Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía.
El conductor del patinete ha sido atendido y posteriormente trasladado en la UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que la mujer, que viajaba en el autobús, ha sido evacuada al mismo centro hospitalario en la ambulancia de soporte vital básico.