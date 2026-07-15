Dos heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en Santa María del Campo (Burgos)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 72 de la N-622, a su paso por la localidad burgalesa de Santa María del Campo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 14.53 horas de este miércoles, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas heridas.

El 112 ha dado traslado del aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.

Finalmente, los efectivos sanitarios han atendido a dos personas, un varón y una mujer adultos, que han sido trasladados al Complejo Asistencial de Burgos, en helicóptero medicalizado y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente.