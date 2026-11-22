Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

BURGOS, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este domingo en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 201 de A-1, sentido Burgos, en Lerma (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 16.50 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y de que había tres personas que viajaban en el vehículo que estaban heridas, todas conscientes.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos -- que han movilizado al personal de Lerma de la Diputación-- y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Lerma.

Finalmente, se ha trasladado al Hospital de Burgos a dos personas heridas de las que no se tienen más datos.