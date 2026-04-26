Dos heridos en el vuelco de un turismo en la CL-603 en Escobar de Polendos (Segovia)

Archivo - Ambulancia soporte vital básico - SACYL - Archivo

SEGOVIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón mayor y una joven, han resultado heridas este domingo en el vuelco de un turismo en el kilómetro 83 de la CL-603 en Escobar de Polendos (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.41 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso sobre el accidente, en el que ambos ocupantes del turismo no podían salir del mismo.

El 1-1-2 ha avisado de la situación a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Segovia y de la Diputación, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, otra ambulancia con personal de enfermería de emergencias (UEne) y personal de guardia del centro de salud de Carbonero el Mayor.

Más tarde, la Guardia Civil ha indicado que ambas personas se encontraban ya fuera del vehículo, pero que era necesaria la presencia de los bomberos, ya que había derrame de combustible del turismo accidentado.

Finalmente, en e lugar, el equipo médico ha trasladado al hospital de Segovia a las dos personas heridas la UVI móvil y la UEne, mientras el derrame del combustible lo controla una dotación de los Bomberos de la Diputación de Segovia.