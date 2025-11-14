Dos heridos en el vuelco de un turismo en Herradón de Pinares (Ávila)

ÁVILA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años y un varón de 50 han resultado heridos en el vuelco de un turismo registrado en el kilómetro 20 de la carretera CL-505, en la localidad abulense El Herradón de Pinares, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 11.06 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba del vuelco, a consecuencia del cual habían resultado heridas dos personas, una mujer y un varón de unos 50 años, la primera de las cuales se hallaba además atrapada en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de Ávila, a la Guardia Civil (Tráfico) de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Ávila Rural.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a ambas personas heridas a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Ávila en la ambulancia de soporte vital básico y la UVI móvil de Emergencias Sanitarias, respectivamente.