VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 35 y 40 años han resultado heridos y afectados por humo y han sido trasladados al Hospital Río Hortega de Valladolid a consecuencia de un incendio registrado en un hotel situado en la calle Tudela de la capital vallisoletana, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El suceso se ha producido en torno a las 8.14 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de abundante humo de una habitación de dicho establecimiento público, en cuyo interior podría encontrarse una persona sin que los alertantes pudieran aportar más detalles.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, de los Bomberos de Valladolid y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que a su llegada han comunicado la presencia de una persona inconsciente.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido en el punto a dos afectados, un varón de unos 35 años que ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico y otro de unos 40 años trasladado en UVI móvil, ambos al citado centro hospitalario.