Dos identificadas por estafar 4.000 euros a una mujer de 77 años con el 'timo del tocomocho' en Valladolid

Un agente y un coche de la Policía Nacional en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha identificado a las dos autoras de una estafa con la que sustrajeron 4.000 euros a una mujer de 77 años mediante el conocido como 'timo del tocomocho', ejecutado de forma organizada y con un claro reparto de funciones.

La investigación comenzó tras acudir la víctima a dependencias policiales para denunciar que, durante la mañana del pasado 26 de febrero, dos mujeres la abordaron en la vía pública y, mediante engaño, lograron introducirla en un vehículo y convencerla para extraer dinero en metálico de varias entidades bancarias.

Las autoras, que cuentan como numerosos antecedentes y forman parte de un grupo organizado, actuaron bajo el modus operandi clásico del 'tocomocho', ya que una de ellas interpretaba el papel de la "tonta" o "premiada", mientras que la segunda ejercía de "lista" o "gancho", para dirigir la conversación, generar confianza y guiar a la víctima durante todo el proceso.

En concreto, este tipo de timo se caracteriza por la utilización de boletos de lotería supuestamente premiados, generalmente de la ONCE o de otros sorteos oficiales, y la elaboración previa de listados falsificados de premios y la simulación de llamadas telefónicas a supuestas delegaciones oficiales para dar credibilidad al engaño.

Asimismo, incluye la intervención de varios actores, habitualmente entre dos y cuatro, que desempeñan papeles diferenciados, un "tontito" o "premiado", que aparenta ingenuidad y necesidad de ayuda y un "listo" o "gancho", que dirige la estafa y despierta la codicia de la víctima, si bien puede haber otros posibles colaboradores encargados de vigilancia o logística.

En este caso, la "lista" se hizo pasar por trabajadora de la zona, simuló consultar los premios por teléfono y convenció a la víctima de que podía obtener un beneficio económico si ayudaba a la supuesta "premiada".

De este modo, tras introducirla en un vehículo, la acompañaron a tres sucursales bancarias hasta conseguir que retirara los 4.000 euros entregados finalmente a las autoras. Posteriormente, mediante una excusa, como subir a un domicilio a por agua para la "tonta", lograron que la víctima se distrajera y abandonaron el lugar.

Así, la investigación confirma que se trata de un hecho delictivo de estafa, ejecutado de forma organizada y con un claro reparto de funciones, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES

Los autores de este tipo de estafas seleccionan cuidadosamente a sus víctimas y eligen preferentemente personas de avanzada edad, que pueden presentar mayores dificultades para identificar a los autores o recordar detalles relevantes.

El daño causado es especialmente grave, no solo por la pérdida económica, que en muchos casos supone una parte importante de los ahorros, sino también por las consecuencias emocionales. Algunas víctimas llegan a requerir atención por ansiedad o episodios depresivos tras ser conscientes del engaño, ha advertido la Policía Nacional.

Las personas identificadas pertenecen a un clan especializado en estafas de 'tocomocho' y 'estampitas', con una actividad delictiva prolongada en el tiempo, movilidad constante y un claro reparto de tareas.

En este caso, a una de las implicadas le constan 20 antecedentes policiales por Policía Nacional y 15 por Guardia Civil, y a la segunda 23 antecedentes por Policía Nacional y 10 por Guardia Civil, por lo que además de estafa, se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal.