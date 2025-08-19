Dos imputados en Medina por una pelea en la que uno utilizó un vaso de cristal y otro una remachadora. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de Policía Nacional, junto con efectivos de la Policía Municipal, han detenido en Medina del Campo a dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones graves, a raíz de una pelea ocurrida el pasado 16 de agosto en la localidad en cuyo transcurso uno de ellos hirió a otro con un vaso roto de cristal y otro utiizó una remachadora, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de Policía Nacional fue comisionada a la confluencia de la Avenida Lope de Vega con calle Cuenca, a primera hora de la noche, porque según la sala CIMACC 091 se había producido una agresión de dos varones a un tercero con arma blanca. Los dos presuntos autores se habían dado a la fuga.

La dotación llegó inmediatamente al lugar junto a un indicativo de Policía Municipal, con quien trabajó de manera conjunta. Los actuantes se encontraron a un hombre que sangraba abundantemente por una herida de la cara y manifestó haber sido víctima de la agresión.

Varios testigos de los hechos indicaron a los agentes que uno de los agresores se encontraba sentado en una terraza próxima, a la que se dirigieron los policías. El varón, quien tenía la camiseta manchada de sangre. se entregó a los agentes sin presentar resistencia y fue detenido por los agentes de Policía Municipal como presunto autor de un delito de lesiones y trasladado a dependencias policiales. Al parecer, había utilizado para la agresión una remachadora con el mango fracturado y con perfil cortante, que se adjuntó a las diligencias policiales.

La presunta víctima fue trasladada al Hospital Comarcal de Medina del Campo, donde fue asistida de la herida que presentaba, requiriendo puntos de sutura.

Pese a que el otro agresor se dio a la fuga, horas más tarde fue detenido cuando se personó en el mismo centro sanitario para ser tratado de varias heridas que presentaba, entre ellas un profundo corte en la oreja izquierda, por lo que fue relacionado con la agresión.

Según se pudo determinar en la posterior investigación policial, quien en un principio había sido considerado víctima de la agresión había propiciado estas heridas impactando y fracturando un vaso de cristal en el rostro del hombre.

Al parecer, una disputa de índole particular propició la agresión entre estos individuos quienes ya se conocían, determinando que el primer detenido por la Policía Municipal no había participado como autor material de las lesiones y fue puesto en libertad policial.

Tanto el varón con el corte en el rostro como el segundo hombre que acudió al hospital comarcal fueron detenidos e imputados por los agentes de Policía Nacional como presuntos autores de sendos delitos de lesiones graves, quedando en custodia policial. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. que decretó su libertad