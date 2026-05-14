Dos intoxicados por humo, entre ellos un agente de la Policía, en el incendio de una vivienda en Salamanca

Gráfico elaborado por el 112 con datos de los intoxicados por humo en un incendio en Salamanca - @112CYL

SALAMANCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 40 y 75 años han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras resultar afectados por humo tras un incendio registrado esta noche en una vivienda de la capital salmantina, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.39 horas de este jueves, 14 de mayo, cuando se informó al 112 de un incendio en una vivienda situada en el número 27 de la calle Vasco de Gama, en Salamanca capital, donde, en principio no había personas afectadas.

La sala del 1-1-2 informó a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca. Ya en el lugar, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia sanitaria para atender a un agente que había resultado intoxicado por el humo, por lo que se informó a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario atendió a dos personas por intoxicación de humo, un varón de unos 40 años y un varón de unos 75 años que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.