Dos investigados por estafar más de 10.000 euros a un nonagenario en la Ribera del Órbigo (León)

Vehículo de la Guardia Civil en Carrizo de la Ribera (León), cuyos agentes han llevado a cabo la investigación de los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha investigado a un hombre de 40 años y a una mujer de 42 años de la comarca de la Ribera del Órbigo como presuntos autores de una estafa que supera los 10.000 euros de perjuicio a un nonagenario.

La investigación se inició a principios de este mes cuando un familiar del anciano, que es la persona encargada de asistirlo debido a su delicado estado de salud, interpuso una denuncia tras observar que se habían sacado grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo, sin su conocimiento ni autorización.

Los dos investigados se habían ganado la confianza y el cariño del nonagenario. La mujer accedía a la aplicación del banco de la víctima desde su propio teléfono y entraba a la cuenta bancaria, desde donde disponía extracciones bancarias de dinero que su compañero sentimental sacaba con posterioridad del cajero automático mediante un código obtenido en la aplicación de la entidad bancaria, acompañándolo también en alguna ocasión para sacar dinero en efectivo de un cajero.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera se ha podido evitar la retirada de otros 10.000 euros de la sucursal bancaria, que hubiese ahondado en la situación de desvalimiento y desamparo del anciano, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Astorga para continuar con el procedimiento judicial.

La Guardia Civil ha recordado que se llevan a cabo campañas de información para evitar las estafas de todo tipo entre la población mayor de 65 años, personas que normalmente no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías.