Dos jóvenes inconscientes tras una caída de patinete en Simancas (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

SIMANCAS (VALLADOLID), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han quedado inconscientes tras una caída con un patinete en la localidad vallisoletana de Simancas, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.24 horas, cuando una llamada ha alertado de la caída con un patinete en el camino de la Cruz de Simancas y se informaba de que ambos estaban inconscientes.

El 112 ha dado aviso a Policía Local de Simancas, a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado al lugar.