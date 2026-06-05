Dos motoristas heridos y evacuados tras colisionar sus vehículos en Ardón (León)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

ARDÓN (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

Dos motoristas han resultado heridos y han precisado traslado a un centro hospitalario, uno de ellos en helicóptero, tras colisionar los vehículos en los que circulaban en Ardón (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.14 horas, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre dos motos en la LE-6511, en la rotonda junto a la A-66, en Ardón, donde habían resultado heridos los motoristas, una mujer y un varón de unos 60 años.

Así, se ha avisado a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, se ha trasladado al Hospital de León en helicóptero al varón herido y en ambulancia a la mujer.