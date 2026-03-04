Dos mujeres heridas tras una colisión entre dos turismos en Villadiego (Burgos)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

VILLADIEGO (BURGOS), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 50 y 53 años han resultado heridas y han precisado traslado a un centro hospitalario tras la colisión de todos turismos en el término municipal de Villadiego (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en el kilómetro 15 de la carretera BU-627, en el cruce de Castromorca, minutos antes de las 15.49 horas cuando se ha avisado al 112 de la colisión y se ha informado de dos mujeres heridas, conscientes, y una de ellas atrapada en uno de los vehículos.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Villadiego.

Allí, se ha atendido a una mujer de 50 años, trasladada por el helicóptero al hospital de Burgos, y a otra mujer de 53 años evacuada en la ambulancia al mismo centro hospitalario.