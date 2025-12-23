Dos personas afectadas inhalación de humo en un incendio en una vivienda de la calle Panaderos de Valladolid

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre de 81 años y una mujer de 79, han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda situada en la calle Panaderos de Valladolid capital, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido en torno a las las 2.54 horas, momento en el que una llamada al servicio de emergencias ha alertado de que dos personas se encontraban en el balcón del inmueble, desde donde pedían ayuda debido a la gran cantidad de humo en el interior, que les impedía acceder a la vivienda.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha dado aviso a los Bomberos de Valladolid, a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Los servicios de emergencias ha atendido en el lugar a las dos personas afectadas, que posteriormente ha sido trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Valladolid en ambulancia de soporte vital básico.