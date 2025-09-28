Dos personas heridas tras una colisión entre dos coches en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 63 años y una mujer de 62 han resultado heridos tras una colisión entre dos turismos en el Paseo de Belén cruce con carretera del Cementerio, en Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar sobre las 9.50 horas de este domingo, 28 de septiembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso del mismo, en el que un hombre de 63 años presentaba dolor en el cuello y una mujer de 62, dolor de espalda.

El 1-1-2 Castilla y León ha informado de los hechos a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a las dos personas heridas.

Finalmente, ambas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.