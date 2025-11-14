Dos publicaciones de la ULE, premiadas por la UNE por su excelencia y capacidad de comunicación innovadora

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en la entrega de los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria. - ULE

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) ha reconocido dos obras editadas por el servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria por su "excelencia y capacidad de comunicar ciencia y cultura de manera innovadora y atractiva".

Los premios han sido recogidos en Zaragoza por la rectora de la ULE, Nuria González y el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández. En ellos se reconoce "una forma de trabajar que cuida los detalles, apuesta por la innovación y entiende la edición como una manera de hacer visible el conocimiento".

Nuria González ha destacado que ambos reconocimientos reflejan el compromiso del servicio de Publicaciones de la Universidad de León con la calidad y el talento y constituyen "un estímulo para seguir creando, editando y compartiendo conocimiento con la misma pasión y rigor".

Por su parte, Ramón Ángel Fernández también ha hecho hincapié en la excelencia editorial y ha recordado que el ámbito universitario también es un espacio para la innovación, capaz de tender puentes entre disciplinas y de traducir el saber académico a formatos accesibles y atractivos para la sociedad.

Nuria González ha sido la encargada de abrir la ceremonia de entrega recogiendo el premio a la Mejor Obra Editada, que ha recaído en 'La geometría de los cuentos. Infografías literarias', de Isabel González, por ser "una visión novedosa y original" de las líneas narrativas clásicas de la literatura universal, conjugadas en un volumen "brillantemente editado", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el vicerrector, acompañado por José Manuel Trabado, director del área de Publicaciones, ha recogido el galardón a la Mejor Monografía en las áreas de Ciencias de la Salud, que reconoció la obra 'La patografía en España. Visiones y relatos de la salud en el cómic', de Inés González Cabeza, por su capacidad para explicar "de manera rigurosa" el conocimiento médico a través de nuevos formatos.

Durante el acto de entrega, la rectora ha agradecido al jurado de la UNE el reconocimiento a un trabajo que combina "rigor, creatividad y sensibilidad editorial", al tiempo que ha reivindicado "la vigencia del libro como espacio de conocimiento y disfrute en plena era digital".

Las dos obras premiadas reflejan la apuesta de la Universidad de León y del servicio de Publicaciones por una edición universitaria de calidad, innovadora y abierta a nuevos lenguajes para comunicar la ciencia y la cultura.

Los Premios Nacionales de Edición Universitaria, que han alcanzado su vigésimo octava edición, distinguen las mejores obras publicadas por universidades y centros de investigación españoles, reconociendo su aportación a la divulgación del saber científico, cultural y artístico.