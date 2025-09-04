Dotación de 1,1 millones para la reforma del Cifpa de Almázcara (León)

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) - La Junta acometerá la reforma integral del Centro Integrado de Formación Profesional Agraria (CIFPA) de Almázcara, en León, con más de 1,15 millones

La Junta tiene previsto acometer un proceso de reforma integral del Centro Integrado de Formación Profesional Agraria (CIFPA) de Almázcara, ubicado en la localidad leonesa de Congosto, con un proyecto que supera los 1,15 millones de euros, tal y como se ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno celebrado hoy.

Esta propuesta, que prevé un plazo de ejecución de 18 meses, contempla intervenciones tanto en la cimentación como en la estructura, además de la mejora de los cerramientos, la sustitución de la cubierta o la renovación del pavimento, detalla la Junta a través de un comunicado.

Las obras en este centro, uno de los ocho que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene repartidos por la Comunidad, tienen como objetivo de mejorar los servicios educativos que se prestan a los alumnos de los diferentes ciclos de formación reglada que se imparten durante el curso escolar, como a aquellos agricultores y ganaderos que participan en los cursos que allí tienen lugar.