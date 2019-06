Down Valladolid y Fundación Vodafone usan la realidad virtual para facilitar el acceso laboral a 8 personas

Publicado 25/06/2019 13:15:09 CET

Con el nombre de 'VirtualJob' este programa se enmarca en la iniciativa 'Yo me preparo', que ha logrado cuatro contratos en sus tres ediciones

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Síndrome de Down de Valladolid y Fundación Vodafone España usan la realidad virtual para facilitar el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad con la herramienta 'VirtualJob' en el marco del programa 'Yo me preparo', que en su tercera edición en la capital vallisoletana ha formado a ocho personas, de las que dos han logrado un contrato de trabajo.

A través del uso de gafas de realidad virtual, los ocho alumnos que han participado en esta formación han podido "entrenar" en una aplicación móvil que les situaba en todo tipo de escenarios laborales y con otra herramienta han podido experimentar cómo se vive una entrevista de trabajo, lo que ha resultado en la mejora de la toma de decisiones, y el aumento de la confianza y el control de las situaciones, ha explicado técnico de empleo de Down Valladolid, Alfonso Rodríguez, este martes en la presentación de esta iniciativa.

Esta método de enseñanza se desarrolla dentro del "ambicioso" programa de formación en tecnologías de la información 'Yo me preparo' de Down España, que a nivel nacional ya ha desarrollado cinco ediciones, mientras en Valladolid solo tres, lo que ha supuesto la preparación de un total de 24 personas y que cuatro de ellas consiguiesen un contrato laboral.

Precisamente, los ocho participantes de esta edición han realizado prácticas al finalizar el curso y dos de ellos han concluido con la firma de un contrato laboral, lo que ha supuesto el cumplimiento del objetivo "final" de la iniciativa: que los "alumnos encuentren trabajo en una empresa ordinaria". No obstante, los que no logran un puesto pueden seguir formándose en las futuras ediciones.

En este sentido, el gerente de Down Valladolid, Manuel A. Velázquez, ha destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el "esfuerzo" de los "verdaderos protagonistas", los alumnos, y ha subrayado la importancia de dar "derechos y obligaciones" a las personas con discapacidad, un aspecto en el que aún "se debe trabajar".

"Down España trabaja para que la formación académica lleve a las personas con discapacidad a tener un lugar en el mercado laboral, no es un camino fácil, pero sabemos que el final será la mayor de las recompensas", ha agregado, al tiempo que ha precisado que 'Yo me preparo' "cambia las vidas" de sus participantes y se trata de un proyecto "indispensable" en el que se debe seguir "apostando".