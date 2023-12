Dueñas avanza ayudas a la industria agroalimentaria por 84 millones

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha avanzado que "en breves fechas" se publicarán las ayudas a la industria agroalimentaria por un importe "cercano a los 84 millones" y que presentará el nuevo plan para el sector dotado con cuatro millones, que servirá para "favorecer inversiones, mejorar la competitividad e impulsar su imagen".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Club de Prensa de El Mundo-Diario de Castilla y León que bajo el epígrafe de 'Innovando desde la tradición en las empresas familiares' se ha celebrado esta mañana en Valladolid.

Dueñas ha recordado que impulsar tanto la innovación como la investigación agraria fue uno de sus primeros compromisos de legislatura, ya que a su juicio solo con innovación se puede "alcanzar el futuro" para el sector. "Agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria tienen el reto de seguir alimentando al planeta le pese a quien le pese. Por mucho que se lancen voces que intentan demonizar a este sector que es fundamental para la economía española, siempre se cumplirá la máxima de que si el campo no produce, la ciudad no come", ha argumentado.

Para ello considera "fundamental" avanzar en técnicas de modernización "tanto en agricultura como en ganadería o industria agroalimentaria". Dentro de esta última 'pata' se encuentra la empresa familiar, donde, para Dueñas, es vital hablar del relevo generacional al evidenciar que serán ellos los "protagonistas del desarrollo rural del futuro".

Una empresa familiar con mucho peso en Castilla y León, al facturar más de 10.000 millones al año y generar un porcentaje del PIB "cercano al 17,5 por ciento". "Pero la empresa familiar no se puede entender solo en cifras económicas, ya que la empresa familiar es otra serie de cosas o valores para mí mucho más importantes como es la sensibilidad, el cariño, el esfuerzo, el trabajo, la comunicación, la tradición, la herencia y las raíces. De ahí la importancia de que los mayores, los sabios, transmitan a sus jóvenes todas sus enseñanzas para que ellos las recojan, las adapten a sus tiempos, las mejoren y las impulsen", ha apostillado.

De ahí, ha incidido, en que sea "pieza clave la innovación, tanto en procesos, en productos, en campañas de comercialización o de comunicación". Para ello su departamento ha puesto en marcha ayudas de todo tipo en el sector primario por un importe cercano a los 300 millones que "favorece" que Castilla y León siga siendo "referencia nacional y europea en productos de calidad diferenciada".

En cuanto a las ayudas específica a la industria agroalimentaria, ha avanzado que en "breves fechas" comunicarán las resoluciones a las ayudas a la industria agroalimentaria "por un importe cercano a los 84 millones de euros" y que presentarán el "nuevo plan" de la industria agroalimentaria que inicialmente estará dotado "con cuatro millones de euros y que servirá para favorecer inversiones mejorar la competitividad e impulsar la imagen del sector agroalimentario" y que complementarán la nueva línea de ayuda a la industria agroalimentaria que están "ultimando junto a Vitartis y que también se presentará próximamente".

Por último, ha querido aplaudir la labor del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) en materia de innovación y el papel "fundamental" que desarrolla "en la transferencia al sector de sus resultados en investigación. "Itacyl lleva ya 20 años innovando y no ceja en su empeño de seguir trasladando todo su conocimiento a estas nuevas generaciones de agricultores, ganaderos y empresarios de la agroalimentación que requieren de sus enseñanzas", ha concluido.