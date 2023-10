Dueñas y Dujo cargan contra una PAC "extemporánea", con "hitos ilógicos" y que "estrangula" al agricultor profesional

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, han cargado contra el plan estratégico de la PAC diseñado por la Unión Europea con horizonte en 2027 por ser "extemporáneo", que marca "hitos ilógicos" y que "estrangula" al agricultor profesional.

"Un modelo tan profesional como el de Castilla y León tenía que ser un modelo referente y hoy la política agraria lo que hace es redistribuir; del agricultor profesional, digamos, se le mete la mano en la cartera para dárselo a las explotaciones pequeñas que, en muchas ocasiones, son explotaciones no profesionales", ha resumido el responsable del ramo del Ejecutivo autonómico en el marco de los Encuentros Informativos organizados por Europa Press con el patrocinio de Unicaja Banco y en el que también ha participado Donaciano Dujo.

Precisamente, Dueñas ha avanzado que el próximo 9 de noviembre habrá una reunión del Consejo Agrario para preparar, de la mano de las organizaciones agrarias, una modificación "consensuada" del plan estratégico de la PAC. En este sentido, el consejero ha aseverado que se trata de una normativa diseñada en un "momento extemporáneo", sin los condicionantes "actuales", con un carácter "excesivamente medioambientalista y donde el pacto verde y la estrategia de la granja a la mesa han marcado unos hitos que son totalmente ilógicos".

A modo de ejemplo, Dueñas ha citado la regulación de los fitosanitarios que en Castilla y León tendría una gran afectación al contar con un 40 por ciento de "zonas sensibles y que podrían llegar a desaparecer". "No entiendo como ha sido aprobada por tanta mayoría, incluso por parte de los grupos conservadores de la Unión Europea", ha lamentado.

Dujo ha reconocido que es a Castilla y León a quien "más perjudica" los criterios medioambientales "absurdos" que impone la PAC. El responsable de Asaja ha argumentado, al hilo de estas palabras, que la agricultura de la Comunidad se parece más "al modelo francés que al conjunto de España".

Para argumentar esta reflexión, ha recordado que el porcentaje medio en España de agricultores profesionales es del 35 por ciento, mientras que en Castilla y León es del doble, "un 70 por ciento". "Castilla y León es el granero de España. Nuestra superficie agraria ronda los cinco millones de hectáreas, con 40.000 profesionales que además dan empleo a 22.000 personas. En este sentido, cada norma de la PAC que venga a poner condicionantes medioambientales y ser menos productivo, perjudica gravemente la profesionalidad y la libertad de los agricultores. Y por eso, desde Asaja pedimos libertad, profesionalidad y producción", ha señalado.

De ahí que haya lamentado hechos como que España haya tendio que importar, por primera vez, más cereales de los que han producido aquí, cuando lo "lógico", a su juicio, sería "incentivar la producción". "En este contexto, Castilla y León tiene cuatro modelos de agricultura, la agricultura de secano, la agricultura de regadío, la ganadería intensiva y la ganadería extensiva y todos basan su producción en algo muy esencial y que valora el consumidor que es la calidad", ha continuado.

De ahí que haya exigido una normativa que permita "producir", dé "libertad" a los agricultores y a las administraciones más próximas, que en este caso son las comunidades autónomas, para poner normas "ligadas a la producción, a la calidad, al autoconsumo y a la exportación" que es, en sus palabras, como se genera "riqueza y empleo".

"¿Por qué nos tienen que decir dónde tenemos que rotar o no rotar nuestros cultivos? ¿Por qué hay que rotar el cultivo en el maíz si está garantizado? ¿Por qué no podemos tratar nuestros barbechos? ¿Por qué no se pueden labrar las tierras y preparar la sementera a finales de agosto, por ejemplo, si hay un nublado y lo permite? ¿Por qué hay que sembrar cultivos por sembrar?", ha cuestionado.

En este punto ha extendido sus críticas por la negociación de Bruselas con terceros países --Mercosur, India, con Nueva Zelanda, China, Brasil, Ucrania...-- ante los que la UE "cede" para incluir "bienes de servicio".

"Esto es criminal para el sector", ha apostillado para lamentar que no se compite con las "mismas normas". "A nosotros nos estrangula Europa con normas de calidad, de bienestar, de medidas de empleo, de medidas laborales y, sin embargo, lo que viene de terceros países viene con cualquier norma sin las exigencias de aquí y por eso no podemos ser competitivos. Nosotros somos competitivos ante cualquiera con normas iguales, pero si a nosotros nos obligan a aceptar todo tipo de normas medioambientales y el resto de países tiene libertad total, estrangula la agricultura profesional y libre que es la que defiende Castilla y León", ha zanjado.