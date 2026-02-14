El Duero se desborda en Aranda (Burgos) y obliga al Ayuntamiento a cortar la avenida del Espolón - AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

BURGOS, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Duero se ha desbordado parcialmente en la zona de la avenida del Espolón en la localidad burgalesa de Aranda, concretamente a la altura del Bar Barriles, lo que ha obligado al corte del tráfico desde el arco del Ayuntamiento hasta el puente sobre el río Bañuelos y en la plaza de la Ribera.

Precisamente, el Consistorio mantiene activado el Escenario 1 del Plan de Emergencias por la crecida del río tras la actualización de los datos hidrológicos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero a primera hora de la mañana de este sábado día 14 de febrero.

Las nuevas mediciones reflejan un incremento significativo del caudal del río, que alcanza los 285 metros cúbicos por segundo (m3/s) a su paso por Aranda de Duero, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A ello se suma el desembalse del pantano de la Cuerda del Pozo, que libera 140 m3/s, así como los valores registrados en Navapalos (Soria), donde se han alcanzado 386 m3/s, indicador fundamental para conocer la evolución del caudal en las próximas horas en el municipio.

La combinación de estos datos confirma que el caudal del río Duero aumentará de forma moderada, por lo que se mantienen las medidas preventivas ya en marcha y se intensifica la vigilancia en los puntos más sensibles.

Durante la madrugada, el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje Niño, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad, han mantenido una reunión de seguimiento con Policía Local, Bomberos y técnicos municipales para evaluar la situación del río y sus afluentes y revisar el estado de parques, riberas y zonas potencialmente inundables.

La vigilancia y actuación se mantiene de forma constante con la máxima coordinación para garantizar la seguridad de la población. Los equipos están desplegados desde primera hora de la madrugada revisando riberas, parques y puntos críticos.