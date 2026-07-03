Dulces El Beato de El Burgo de Osma lanza en forma de tableta de chocolate la edición de coleccionista 'Eclipse 2026'

Carlos Parrís presenta la nueva colección de Dulces El Beato, 'Eclipse 2026'. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dulces El Beato de El Burgo de Osma (Soria) ha lanzado en forma de tableta de chocolate la edición de coleccionista 'Eclipse 2026', con 40 de los 130 sabores con los que cuenta la empresa.

Tras creaciones como el 'Chocorrezno', el 'Polvorrezno' o los 'Gamusinos', Dulces El Beato ha vuelto a sorprender con una creación exclusiva inspirada en uno de los acontecimientos más extraordinarios que vivirá la provincia, el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. La nueva colección de chocolates 'Eclipse 2026' es una edición limitada concebida como el souvenir gastronómico de este evento histórico.

El gerente de Dulces Beato, Carlos París, ha apuntado que su empresa alcanza ya los 130 sabores de los que 40 se podrán saborear en esta edición exclusiva bajo pedido. Once de ellos ya están a la venta en la tienda online y los tres sabores más neutros, blanco, negro y con leche, también están ya disponibles en las tiendas habituales, que podrán ampliar los sabores que ofrecen a sus clientes.

El gerente ha instado a guardar las cubiertas de estos chocolates ya que "en un futuro puede ser objeto de coleccionismo" ya que solo se va a elaborar y vender durante estos días.

Asimismo, ha avanzado que se quiere sacar una línea textil, también bajo pedido, una camiseta 'Yo vi el eclipse Soria, 12 de agosto de 2026', así como otras camisetas relacionadas con el cerdo y el Torrezno, "símbolo de El Beato".