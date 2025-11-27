Duque de la Victoria, en Valladolid, se cortará al tráfico por las tardes un total de 27 días entre hoy y el 6 de enero

Imagen disponible en Google Street View de la calle Duque de la Victoria de Valladolid. - GOOGLE MAPS

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado este jueves de los cortes de tráfico que se llevarán a cabo en buena parte de las jornadas entre este jueves y el 6 de enero en la calle Duque de la Victoria en horario de tarde-noche (a partir de las 18.30 horas) debido a la previsión de gran afluencia de personas que transitarán por la zona centro para visionar el alumbrado navideño, los distintos espectáculos que se programan y para realizar compras.

Este jueves será la primera jornada en la que se corte al tráfico la calle Duque de la Victoria desde la plaza de España a partir de las 18.30 horas, ya que a las 18.45 se iniciará el acto de inauguración de la iluminación navideña, con el encendido previsto a las 19.00.

Este corte se repetirá en los fines de semana y festivos de diciembre, que son el viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 --Día de la Inmaculada--; viernes 12, sábado 13 y domingo 14; y todos los días comprendidos entre el viernes 19 y el martes 6 de enero.

Los cortes se aplicarán a partir de las 18.30 horas y la Policía Municipal decidirá la normalización del tráfico cuando lo considere oportuno por la disminución de peatones en la zona. Se informa también de que los autobuses municipales de Auvasa dejarán de circular por Duque de la Victoria a partir de las 18.30.