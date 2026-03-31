EA anuncia alegaciones al macroproyecto renovable Liceras por su "impacto" en las provincias de Burgos, Soria y Segovia

BURGOS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha anunciado que presentará alegaciones en la fase preliminar del macroproyecto híbrido eólico y fotovoltaico 'Liceras', una iniciativa que prevé ocupar unas 7.600 hectáreas en el entorno de Tiermes (Soria) y que afecta de forma directa a municipios de las provincias de Soria, Burgos y Segovia.

En el caso de la provincia burgalesa, el proyecto incide sobre los términos municipales de Fuentenebro, Huerta de Rey, Milagros, Santa Cruz de la Salceda, Vadocondes y La Vid y Barrios, cuyos ayuntamientos han sido ya consultados por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del procedimiento ambiental.

El proyecto contempla la instalación de numerosos aerogeneradores y plantas fotovoltaicas, junto con infraestructuras asociadas como vallados, líneas de evacuación y subestaciones eléctricas, lo que supondrá una "transformación profunda del territorio afectado", según ha advertido la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Ecologistas en Acción ha advertido de que, en el sur de la provincia de Burgos, estas actuaciones se ubican en áreas rurales con elevado valor ambiental, paisajístico y agrario, donde la ocupación masiva de suelo rústico y la fragmentación del territorio pueden generar "impactos acumulativos significativos".

A este respecto, la organización ha subrayado que el despliegue actual de grandes instalaciones renovables en Castilla y León responde a una "lógica desordenada, en la que la selección de emplazamientos recae fundamentalmente en las empresas promotoras en función de criterios económicos, lo que genera conflictos ambientales y sociales en amplias zonas rurales".