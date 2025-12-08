EA y Barrios por el Clima inician un estudio de la contaminación del aire en los entornos escolares salmantinos

VALLADOLID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Salamanca, en colaboración con la plataforma Barrios por el clima, ha completado la fase de recogida de los tubos de medición pasiva de dióxido de nitrógeno (NO2) instalados durante tres semanas en 19 entornos escolares de la ciudad, dentro de la iniciativa europea Clean Cities, que promueve urbes más saludables, seguras y libres de contaminación.

Durante las últimas semanas, según han informado en un comunicado recogido por Europa Press, los dispositivos han permanecido en las inmediaciones de colegios e institutos para registrar la presencia de este contaminante atmosférico estrechamente vinculado al tráfico rodado.

El NO2 se considera "especialmente peligroso para la salud infantil, pues afecta al sistema respiratorio y aumenta la incidencia de enfermedades en grupos vulnerables".

Una vez retirados, los tubos se enviarán a un laboratorio certificado, donde se llevará a cabo un análisis riguroso para determinar las concentraciones reales registradas en cada punto de muestreo.

En los próximos meses, Ecologistas en Acción publicará un informe completo que comparará los resultados obtenidos en Salamanca con los de todas las ciudades participantes en la campaña Clean Cities, así como con los límites establecidos tanto en la legislación vigente como en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este informe será accesible a toda la ciudadanía y tendrá como objetivo facilitar información clara, útil y comprensible para las familias, la comunidad educativa y las administraciones públicas.

La campaña pretende visibilizar la situación real de la calidad del aire en los entornos escolares, identificar riesgos y promover políticas públicas que garanticen espacios más seguros para niños y niñas. Con esta iniciativa, Ecologistas en Acción, junto con la plataforma Barrios por el clima, refuerzan la importancia de una movilidad sostenible y de un urbanismo que priorice la salud frente al tráfico motorizado.

Las organizaciones ecologistas han aprovechado para animar a la ciudadanía a seguir atenta al proceso y a "continuar exigiendo aire limpio como derecho fundamental, especialmente en aquellos lugares donde la infancia pasa gran parte de su tiempo".