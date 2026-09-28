EA Palencia pide el cese del director general de Caza por autorizar empleo de vistores térmicos prohibidos por ley

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción-Palencia ha solicitado al presidente de la Junta que proponga el cese del director general de Caza, Pesca y Medio Rural, Ignacio de la Fuente Cabria, tras la propuesta de autorizar el empleo de visores térmicos para la práctica cinegética en la Comunidad.

El colectivo conservacionista ha advertido de que esta medida es de "dudosa legalidad" debido a que los visores nocturnos son medios prohibidos por la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Asimismo, ha argumentado que De la Fuente puede estar incurriendo en un "presunto acto de prevaricación al acordar una propuesta a sabiendas de que no se ajusta a la norma".

La iniciativa fue informada favorablemente en una reunión del Consejo de Caza de Castilla y León convocada de urgencia el pasado 23 de septiembre. La orden plantea autorizar el transporte, la tenencia y el empleo de determinados dispositivos auxiliares para la caza sostenible.

Desde la asociación ambientalista han señalado que la normativa exige un informe previo de la Comisión Científica de la Caza para comprobar "el carácter selectivo y no masivo de estos medios", un documento que no ha sido aportado junto a la documentación técnica y jurídica requerida.

Del mismo modo, han apuntado que tampoco ha quedado acreditada la compatibilidad de la propuesta con la legislación básica estatal. A este respecto, la organización ha criticado la trayectoria de De la Fuente, a quien ha acusado "de ceder de forma permanente ante los intereses del sector cinegético".

En este sentido, le ha atribuido la elaboración de la actual Ley de Caza de 2021 en sustitución de la de 1996, así como decisiones recientes entre las que figuran la eliminación de la obligatoriedad del precinto digital.

Por último, Ecologistas en Acción-Palencia ha manifestado que el director general debe velar "tanto por los intereses de los cazadores como por los de las especies cinegéticas", por lo que ha anunciado que la orden será recurrida "con exigencia de responsabilidades".