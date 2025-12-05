Echa a andar el nuevo Centro de Guardias Médicas de Villarino de los Aires (Salamanca) tras inversión de 400.000 euros

Visita institucional al nuevo Centro de Guardias Médicas de Villarino de los Aires (Salamanca). - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Guardias Médicas de Villarino de los Aires (Salamanca) ha entrado en funcionamiento recientemente después de una inversión de 400.000 euros.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el gerente de Atención Primaria en Salamanca, Luis Javier González, el alcalde de Villarino de los Aires, Matías Martín, y los diputados comarcales, Jesús María Ortiz y Luis Rodríguez, han participado este viernes en la visita institucional al nuevo centro.

Se trata de una infraestructura que supone un importante avance en la atención sanitaria de la zona y que comienza a funcionar como subcentro de guardias para atender, además, a los vecinos de Pereña de la Ribera, Almendra, Trabanca y Cabeza de Framontanos, como han indicado desde la Diputación provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y ha contado con una inversión de cerca de 400.000 euros, de los que la Diputación de Salamanca ha financiado aportado 75.000 euros, mientras que la Junta de Castilla y León ha dotado el edificio del equipamiento sanitario necesario.

El Ayuntamiento ha impulsado la iniciativa y ha promovido la construcción del inmueble.

Durante la visita, el presidente Javier Iglesias ha destacado que esta infraestructura "es una muestra de cómo la cooperación institucional mejora de manera directa la vida de los vecinos, especialmente en el medio rural, donde cada servicio cuenta y marca la diferencia".

Iglesias ha subrayado que el nuevo centro "responde a una demanda social, refuerza la atención de urgencias y garantiza mayor seguridad y comodidad para usuarios y profesionales".

El nuevo edificio, ubicado en la antigua era del municipio y junto a la travesía principal, está diseñado para ofrecer un servicio ágil y cercano, como han añadido desde la Diputación.

Consta de dos plantas: la inferior alberga las dependencias sanitarias --consultas, sala de espera y espacios de atención al paciente-- y la superior incorpora una vivienda completamente equipada destinada al personal sanitario de guardia.

Las instalaciones cuentan además con climatización, accesos adaptados y una amplia zona de aparcamiento, una mejora significativa respecto al consultorio anterior.

La ubicación estratégica facilita la entrada y salida de ambulancias y favorece una respuesta más eficiente ante cualquier emergencia.

El alcalde, Matías Martín, ha agradecido por su parte el esfuerzo de todas las instituciones implicadas y ha señalado que este centro supone "un antes y un después para los vecinos", especialmente por la amplitud de los espacios, la accesibilidad y las condiciones de trabajo para los profesionales sanitarios.