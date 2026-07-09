'Eclipse de Luna', lema de la Noche de Luna Llena 2026 de Segovia, con 43 actividades en 24 espacios del casco histórico

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (centro), en foto de grupo con colaboradores del evento. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Noche de Luna Llena 2026 lleva por lema 'Eclipse de Luna' y comprende 43 actividades que se desarrollan en 24 espacios del casco histórico de la ciudad, tal y como han destacado este jueves los organizadores.

El sábado 11 de julio, la Noche de Luna Llena 2026 fluirá inspirada en el excepcional eclipse solar previsto para el mes de agosto, con un programa donde la cultura, el patrimonio y la ciencia volverán a converger en una jornada abierta a todos los públicos.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado que esta edición estará marcada por "el protagonismo del talento local", ya que más del 90 por ciento de la programación correrá a cargo de artistas, compañías, asociaciones y colectivos segovianos.

Monroy ha definido esta cita como "una noche segoviana por excelencia" y ha destacado su capacidad para convertir la ciudad en "una constelación de estrellas de la cultura en un firmamento segoviano que hará brillar la mirada de sus conciudadanos".

El edil ha asegurado que el lema elegido va más allá del fenómeno astronómico. "La cultura tiene el poder de eclipsar todo aquello que nos abruma en la vida cotidiana, para sacar a la luz nuestra capacidad para congregar a la sociedad segoviana en torno a una representación teatral, un concierto de música, una actuación de magia o un recital poético", ha añadido.

La plaza Mayor volverá a ser el epicentro de la celebración, con el pregón inaugural, previsto a las 20.00 horas, que dará el maestro y divulgador de la astronomía Rubén Cantalejo, quien posteriormente dirigirá tres sesiones de observación astronómica en el Jardín de Fromkes, a las 22.45, 23.30 y 00.15 horas, con una duración de veinte minutos cada una.

En ese mismo espacio, la Escuela de Dulzaina amenizará la noche con sus tradicionales pasacalles, mientras que la Agrupación de Acuarelistas de Segovia (ASEDA) invitará al público a participar en un taller de pintura inspirado en el eclipse.

El humor llegará de la mano del mago Jesús Rojo, con dos pases a las 21.00 y las 22.00 horas, en un espacio que también acogerá un taller de maquillaje infantil, globoflexia y el recorrido itinerante de la formación El Puntillo Canalla Marching Band.

La jornada continuará con la milonga organizada por la Asociación de Tango Tanteas, a partir de las 23.00 horas, y con uno de los grandes espectáculos visuales de la programación: el desfile 'Giant Puppet Interstellar y Guardianes de la Luz', de Pablo Méndez Performances, previsto a las 22.30 horas, que combinará grandes estructuras iluminadas con efectos de movimiento.

El público podrá visitar además la instalación 'Luna Llena', de José Luis López Saura, y participar en el Libro de los Deseos. El Azoguejo acogerá el XXXVII Festival Folclórico Internacional La Esteva, con la participación de grupos procedentes de Burgos, Argentina, Italia, Grecia y Murcia, entre las 20.00 y las 23.00 horas.

LA PLAZA DE SAN MARTÍN, PRINCIPAL ESCENARIO

La plaza de San Martín concentrará buena parte de la oferta musical y escénica, con el espectáculo 'Los sentidos de la danza española', de la Escuela Bailando Entre Sueños; un homenaje al fotógrafo Ángel Román, conocido como 'El Minutero de Segovia', junto a la Asociación Fotográfica Segoviana; el cuadro flamenco 'Un paseo por el flamenco', con Norberto Chamizo, Soledad Gómez, José Hernández y Jacob Quirós; el concierto 'Canciones de hoy de siempre', de Juan Hedo y Adolfo Díaz, y la actuación de Dusty Riders, que combinará un bloque acústico con otro eléctrico de versiones de The Rolling Stones, The Police, Nirvana, Pink Floyd y The Mamas & The Papas.

La programación se ha completado con la narración oral en la Casa de Andrés Laguna, con Maricuela y Alberto Sebastián; la poesía en la Casa-Museo Antonio Machado; el teatro 'Las criadas de Lorca', de la compañía Ponte a la Cola, en el Museo Esteban Vicente; actividades deportivas del Instituto Municipal de Deportes en el Paseo del Salón; visitas nocturnas a la Academia de Artillería, el Alcázar, la Catedral, el Museo de Segovia y la Fundación Torreón de Lozoya, y una visita teatralizada a la luz de las velas en San Antonio el Real.

La gastronomía también tiene su espacio, con tapas especiales inspiradas en la Luna Llena en distintos establecimientos participantes de la ciudad.