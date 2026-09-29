Ecocultura reunirá a 160 empresas ecológicas de 9 al 11 de octubre en Ifeza con la manzana como símbolo de esta edición

El director general de Caja Rural de Zamora (I) el presidente de la Diputación y el diputado de Agricultura y Ganadería. - DIP ZAMORA

ZAMORA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecocultura ha elegido el símbolo de la manzana como acompañamiento del habitual caracol para su vigésimo segunda edición, que reunirá a 160 empresas de producción ecológica en cien expositores entre los días 9 y 11 de octubre de 2026.

La cita tendrá lugar en el recinto ferial de Ifeza y ha sido presentada este martes en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Diputación de Zamora, que organiza el evento.

En ese marco, el presidente provincial, Javier Faúndez; el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, han presentado un evento de carácter hispanoluso que rendirá homenaje en esta edición al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León por su 30 aniversario.

Más allá de eso, la feria se mantendrá estable en cuanto a número de días, actividades, catas y otras acciones ligadas a la producción ecológica, un sector que sigue al alza en Zamora. Según los datos facilitados por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) a la Diputación, la provincia ha pasado de 371 operadores en 2024 a 386 en 2025. En 2001, solo había trece.

En cuanto a superficie, Zamora alcanzó en 2025 las 31.139 hectáreas de agricultura ecológica, frente a las 25.730 hectáreas de 2024, lo que supone un incremento de 5.409 hectáreas en un solo año y sitúa a Zamora como la provincia de Castilla y León con mayor superficie de agricultura ecológica, por delante de Salamanca, con 30.596 hectáreas.

Además, el sector ganadero también tiene una presencia destacada dentro de la producción ecológica zamorana. La provincia cuenta actualmente con 66 explotaciones ganaderas ecológicas, lo que la sitúa en tercera posición de Castilla y León, por detrás de Salamanca, con 125 explotaciones, y León, con 110.

En su intervención, Faúndez ha destacado estas cifras y ha situado a Ecocultura como "homenaje a la producción en ecológico". Por su parte, Cipriano García ha augurado unas "ventas extraordinarias" en una feria que tiene mucho más vuelo del que se preveía cuando se puso en marcha.