Ecologistas en Acción alega contra la planta de biogás en Mantinos (Palencia) por su cercanía a Guardo e impacto

PALENCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Palencia ha presentado alegaciones contra el proyecto de planta de biometanización mediante digestión anaerobia en el término municipal de Mantinos (Palencia) y ha reclamado a la Junta que deniegue su autorización ambiental por su cercanía al núcleo urbano de Guardo y el impacto "de olores, emisiones atmosféricas y ruido".

La organización ha considerado que la iniciativa, diseñada para tratar hasta 123.000 toneladas anuales de purines, estiércoles y otros residuos, "no demuestra su interés general ni la necesidad de una instalación de esta magnitud en la comarca".

Asimismo, EA ha señalado, a través de un comunicado, que no se ha probado la existencia de suficiente materia prima en el entorno, al tiempo que ha recordado que ya existe una planta de biogás autorizada en la zona con capacidad para 200.000 toneladas al año.

Entre los aspectos que más "preocupan" a la asociación figura la cercanía de la planta al núcleo urbano de Guardo (Palencia), con una distancia real de poco más de un kilómetro, inferior a los 1,5 kilómetros de referencia fijados por las directrices autonómicas.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha advertido del impacto acumulativo de olores, emisiones atmosféricas y ruido, así como de la insuficiencia de los protocolos previstos para la detección y control de fugas.

Por otro lado, EA ha estimado que la actividad puede implicar más de 200 servicios semanales de vehículos pesados, lo que generará un incremento del tráfico en las carreteras CL-626 y CL-615, por lo que ha solicitado "estudios específicos sobre seguridad vial y afecciones a las poblaciones".

Finalmente, ecologistas ha cuestionado la ubicación de las instalaciones sobre terrenos vinculados a un Monte de Utilidad Pública y ha defendido que el proyecto debería situarse en suelo industrial.

Igualmente, ha reclamado la realización de estudios de campo sobre la fauna y flora locales y un análisis del efecto sinérgico de las actividades industriales y ganaderas del entorno.