Ecologistas en Acción propone al Ayuntamiento de Valladolid "recuperar" la ZBE "inicial" con el triple de superficie

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado una decena de sugerencias en el periodo de consulta pública previa para la participación en el procedimiento de modificación de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid, en las que propone recuperar en una primera fase el ámbito del área restringida aprobada inicialmente en 2022 por el anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP, con superficie de 3,1 kilómetros cuadrados, frente al 1,1 kilómetro cuadrado actual.

Con esta medida, según han explicado en un comunicado recogido por Europa Press, la organización ambiental persigue "alcanzar los objetivos de calidad del aire de la OMS en toda la ciudad" y evitar cada año "decenas de muertes prematuras".

Ecologistas en Acción ha presentado una decena de sugerencias en relación al proceso de información pública convocado por el Ayuntamiento y que, según informan, finalizó este lunes, 1 de junio, todo ello después de que la ordenanza reguladora de la ZBE de Valladolid, aprobada por el Pleno municipal del 28 de octubre de 2024 y aplicada por el Ayuntamiento desde el 1 de julio de 2025 fue anulada por sentencia judicial.

Ecologistas en Acción ha recordado que también está pendiente de resolución el recurso presentado al Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) por ellos mismos contra la misma ordenanza, en el que incorporan un informe de la consultora madrileña especializada en movilidad sostenible gea21 que "constata" que "con la delimitación de la actual ZBE la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se limitará a un máximo del 1,5 por ciento en 2030, año en que las reducciones sólo alcanzarían el 2,2 por ciento de las emisiones de partida de óxidos de nitrógeno (NOx) y el 2,6 por ciento de las emisiones actuales de partículas PM 10, en el conjunto de la ciudad de Valladolid.

Por ello, Ecologistas en Acción pide que se aproveche la modificación de la Ordenanza actualmente en marcha para recuperar en una primera fase el ámbito de la ZBE aprobado inicialmente en 2022 por el Ayuntamiento, con 3 kilómetros cuadrados de superficie frente al kilómetro cuadrado actual, y con la previsión de ampliarla en 2028 hasta la ronda interior de Valladolid, "para filtrar el tráfico metropolitano de acceso a la ciudad y extender a los barrios los beneficios sanitarios y ambientales del menor tráfico motorizado".

La organización ecologista considera que "la única forma de reducir la contaminación y mejorar la salud y el medio ambiente urbanos es reducir el número de coches que circulan por la ciudad", por lo que otra de las sugerencias es adelantar el calendario de aplicación de la zona de bajas emisiones, de tal modo que desde el próximo 1 de enero estaría restringido el acceso a la ZBE a todos los vehículos con etiqueta B, C y ECO. En la normativa aprobada en 2024 por el momento están limitados sólo los que no tienen etiqueta y se excluiría el acceso a los de etiqueta B en 2028.

Además, se extendería esa medida para todos al límite de la ronda de circunvalación VA-20 en el año 2028.

Para que las restricciones permitan reducir "de forma significativa el número de vehículos en circulación", los ecologistas consideran "esencial" que se suprima el actual acceso libre a las 2.800 plazas de rotación de los doce aparcamientos comerciales públicos ubicados en el interior de la ZBE propuesta, algo que incluyen en sus propuestas.

Como alternativa, proponen su conversión en plazas de aparcamiento para residentes.

También plantean revisar la exención de vehículos con plaza de garaje particular en propiedad o alquiler en el interior de la ZBE.

Ecologistas en Acción considera en general "razonables" las demás exenciones y accesos temporales a la ZBE actualmente vigentes, incluidos el acceso de residentes, transporte público, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, carga y descarga, vehículos de empresas, alojamientos turísticos y centros sanitarios.

Pero no apoya la exención de acceso para llevar a niños a los centros educativos, en torno a los cuales apuestan por delimitar zonas de especial sensibilidad libres de automóviles.

Finalmente, se propone acompañar la implantación de la zona de bajas emisiones de un programa de mejora del transporte público que amplíe frecuencias y optimice recorridos, con la adecuada conexión con los aparcamientos disuasorios y las localidades del área urbana, mediante un verdadero transporte público metropolitano prestado por AUVASA.

Al mismo tiempo, plantean que se priorice y potencie la movilidad activa peatonal y ciclista, y se preste "atención especial al desarrollo de formas de movilidad sostenibles en el acceso a los centros de trabajo".

En opinión de Ecologistas en Acción, la incorporación de estas sugerencias a la Ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones en el municipio de Valladolid permitiría "mejorar sustancialmente la eficacia de esta medida" y afirman que son medidas que se han implantado "con éxito" en "centenares de ciudades europeas desde hace medio siglo, incluyendo en España Pontevedra o Vitoria", y que "podrían situar a Valladolid en la vanguardia de las urbes con mejor calidad del aire y nivel de vida".