Ecologistas en Acción recurrirá el permiso de aprovechamiento ganadero y cinegético en los montes quemados de León

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción recurrirá las resoluciones del servicio territorial de Medio Ambiente de León (BOP 12 febrero 2026) firmadas por el jefe del servicio, Jesús Méndez Fernandez, a instancia de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, que permiten aprovechamientos ganaderos y cinegéticos a partir del 1 de abril 2026 en los montes de la provincia de León afectados por los incendios del pasado mes de agosto, en contra de la Ley de Montes que prohíbe estas actividades durante cinco años, al tratarse de una medida que representa "un despropósito infame".

Las resoluciones, que no son firmes y se pueden recurrir en alzada hasta el próximo día 13 de marzo, aplican únicamente en la provincia de León, aunque cabe la posibilidad de que también se publiquen en otras provincias que hayan sufrido los incendios forestales en el verano de 2025.

Según ha explicado la organización ecologista, la Ley de Montes de Castilla y León sólo permite levantar la suspensión de la ganadería y la caza "cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especias de flora y fauna silvestre", pero tal acreditación "no existe".

"Las resoluciones no están justificadas porque la Junta no ha evaluado el impacto ambiental de los incendios, no ha estudiado su repercusión sobre especies de flora y fauna, no ha elaborado planes de restauración y ni siquiera ha convocado al Consejo Regional de Medio Ambiente para informar debidamente a la ciudadanía", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press Ecologistas en Acción.

La entidad ha manifestado que la gestión forestal "nefasta, presuntamente criminal", que dio lugar en agosto 2025 a "la mayor catástrofe ambiental" registrada en León, con más del 10 por ciento de toda la superficie forestal de la provincia calcinada y que afectó a espacios protegidos de "incalculable" valor ecológico (Montes Aquilanos, Sierras de la Cabrera, Alto Sil, Ancares o Parque Nacional de los Picos de Europa), culmina ahora con estas resoluciones "acientíficas y basadas en falsedades".

LUGARES QUE SUFREN LOS FUEGOS "AÑO TRAS AÑO"

En este sentido, ha rechazado que dichas resoluciones consideren que las zonas afectadas son de baja recurrencia de incendios, cuando se trata de lugares que sufren los fuegos "año tras año" como Anllares, Llamas de Cabrera o Yeres.

Asimismo, ha puntualizado que las resoluciones "han ignorado el riesgo enorme de erosión" de los terrenos quemados que, anegados y desestabilizados con las incesantes lluvias de este invierno, pueden perder la cubierta vegetal "de manera irreversible".

"CONSECUENCIAS DESASTROSAS"

Por este motivo, Ecologistas en Acción considera que habría que "extremar" la prohibición de la caza y de cualquier tipo de intervención que interfiera con las especies de flora y fauna en las zonas quemadas. "En estas condiciones, permitir la actividad ganadera y cinegética en primavera, es una irresponsabilidad que puede tener consecuencias desastrosas", ha sostenido.

Además, el hecho de levantar las prohibiciones en la totalidad de los montes quemados, sin tener en cuenta su régimen de protección y su ubicación en espacios de la RN2000 o en parques regionales, nacionales o reservas de la biosfera, denota, según ha argumentado, la "total desvinculación" de las resoluciones con la conservación del medio ambiente a que se debe tanto el servicio territorial de León como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Finalmente, la organización ecologista ha recordado que los responsables políticos y técnicos de "este despropósito" tienen la obligación legal de restaurar los terrenos forestales incendiados y de recuperar el patrimonio natural afectado. "Lejos de eso, han priorizado intereses económicos cortoplacistas en una maniobra que huele a electoralismo y bajada de pantalones ante la presión de ganaderos y cazadores", ha concluido.