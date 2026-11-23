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VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León crecerá un 2,2 por ciento en el año 2026, cuatro décimas menos que la media, donde se prevé un ascenso del 2,6 por ciento, y en línea con lo estimado hace seis meses, cuando el Grupo Unicaja calculó un 2,1 por ciento.

Por su parte el PIB de Castilla y León se moderará en 2027 hasta un 1,9 por ciento, una décima menos que en España (2,0 por ciento), pero dos décimas superior a la estimada hace seis meses, cuando calculó un 1,7 por ciento.

Así consta en el último informe 'Previsiones Económicas de Castilla y León' elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja que prevé una ralentización del crecimiento en los próximos trimestres con riesgos a la baja derivados principalmente de las tensiones geopolíticas y comerciales, "que continúan siendo el principal factor de riesgo para el crecimiento económico".

Y en el caso concreto de la estimación para 2026, el crecimiento del PIB se sigue sustentado en la demanda interna, "especialmente en el consumo privado", precisa este informe del Grupo Unicaja que prevé que la inversión también apoyaría el avance de la actividad.

Respecto al mercado de trabajo, se estima que el número de ocupados crezca un 0,7 por ciento en el promedio de 2026 hasta los 1.055.300, sustentado principalmente en el sector servicios, mientras que la cifra de parados sigue a la baja, aunque a menor ritmo, y con un menor incremento de la población activa.

La tasa de paro alcanzará el 8,4 por ciento en el promedio de 2026, dos décimas por debajo de la de 2025 (8,6 por ciento) y para 2027 se prevé un aumento del empleo del 1,1 por ciento y una reducción de cuatro décimas de la tasa de paro hasta el 8,0 por ciento, frente a un 9,5 por ciento en España.

Por otro lado, las estimaciones de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a un crecimiento provincial que podría oscilar entre el 1,0 por ciento de Soria y el 3,2 por ciento de Segovia, con Ávila (2,8 por ciento) y Burgos (2,6 por ciento) por encima de la media autonómica que igualaría Zamora (2,2 por ciento) con el resto por debajo: León y Salamanca (2,0 por ciento), Valladolid (1,9 por ciento) y Palencia (1,8 por ciento).

Este informe sitúa a Segovia como la provincia con la mayor tasa de crecimiento en el segundo trimestre de 2026 (3,8 por ciento en términos interanuales), con Ávila (3,3 por ciento), Burgos (3,2 por ciento) y Salamanca (3,1 por ciento) por encima de la media autonómica.

El Grupo Unicaja analiza también la reciente evolución de la economía de Castilla y León y constata que el crecimiento se ha moderado en la primera mitad de 2026. Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral, el PIB creció un 0,1 por ciento en el segundo trimestre y en términos interanuales, el crecimiento fue del 2,9 por ciento (2,6 por ciento en España).

Desde la óptica de la demanda, el crecimiento del consumo de los hogares se ha desacelerado hasta el 2,1 por ciento en el segundo trimestre, en términos interanuales, y la formación bruta de capital ha repuntado un 7,2 por ciento, con un mayor aumento de la inversión en bienes de equipo.

Por su parte, se estima una contribución negativa del saldo exterior al crecimiento (-0,6 puntos porcentuales) debido al menor aumento de las exportaciones (4,5 por ciento) que de las importaciones (4,9 por ciento).

Y por el lado de la oferta, en el segundo trimestre de 2026 el crecimiento trimestral se ha sustentado en los servicios (1,3 por cienti), aunque, en términos interanuales, el crecimiento se ha extendido a la industria y la construcción. Destaca el aumento del sector servicios (4,4 por ciento), especialmente de las ramas de comercio, transporte y hostelería, de servicios de no mercado y actividades inmobiliarias.