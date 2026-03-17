El economista Mario Rappanello analiza mañana en la ULE el impacto de las tensiones globales en los mercados financieros

Archivo - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE, que acogerá mañana una jornada sobre el nuevo escenario económico internacional conducida por el economista Mario Rappanello. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) acogerá mañana una jornada centrada en analizar el nuevo escenario económico internacional que será conducida por el economista Mario Rappanello bajo el título 'Finanzas y geopolítica: estrategias de inversión', un foro para reflexionar sobre cómo los conflictos y las decisiones políticas en el ámbito global influyen en los mercados financieros.

La sesión, que dará comienzo a las 12.00 horas, contará con la participación de Mario Rappanello, experto vinculado a Banco Mediolanum recientemente nombrado director de la nueva división de Wealth & Banca Privada, que abordará las claves para desenvolverse en un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

Durante la jornada se analizará cómo los movimientos en el tablero internacional impactan directamente en los indicadores económicos y en la toma de decisiones de inversión y se ofrecerá una visión práctica y actualizada del entorno financiero, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta iniciativa la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales pretende reforzar su compromiso con una formación conectada con la realidad, mediante un acercamiento al alumnado y a la sociedad de las claves para comprender un contexto económico cada vez más complejo y globalizado. La conferencia está dirigida a estudiantes, profesorado, profesionales del sector y público interesado.