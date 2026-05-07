Economistas señalan que la IA cambiará "las reglas del juego" al "predecir tendencias y construir modelos"

Yolanda Cuesta y Juan Carlos de Margarida, durante la jornada. - ECOVA

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos De Margarida, ha asegurado que la Inteligencia Artificial (IA) camibará "las reglas del juego" al apuntar que podrá "predecir tendencias, construir modelo o detectar patrones invisibles al ojo humano en cuestión de segundos".

Así lo ha señalado durante la jornada 'Digitalecova2026', organizada por el órgano colegial, a través de su Comisión de Economía Digital, y en colaboración con Mutuactivos, 'Digitalecova2026', un evento digital que este año ha estado marco por el impacto de la IA.

En este sentido, De Margarida ha enfatizado que la IA no llega para "reemplazar a los economistas, más bien viene a separar entre los que se adaptan y los que desaparecen", al tiempo que ha cuestionado qué ocurrirá cuando la IA empiece a hacer el trabajo del economista "mejor y más rápido".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Digital de Ecova, Yolanda Cuesta, ha valorado cómo la digitalización está "redefiniendo" la profesión del economista.

"Por ello, se deben cuidar aspectos como la ciberseguridad, la digitalización de procesos, conocer productos tecnológicos y formar a los profesionales para lograr con "éxito" esta importante transformación. Todo ello permitirá lograr una mayor competitividad", ha añadido.

Para dar respuesta a esta y otras muchas preguntas, la jornada ha contado con diversos profesionales. José Antonio Martín Losada, consultor, formador y coach especializado en liderazgo, transformación organizativa e IA aplicada al negocio, ha tratado cómo transformar datos, criterio e IA en decisiones más consistentes y resultados reales. Víctor Plaza, abogado y DPO, ha analizado la IA y el cumplimiento normativo para economistas.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre la digitalización de los despachos y empresas a través de los testimonios de los miembros de la Comisión Digital de Ecova.

Durante la sesión, diferentes empresas, como AI Consultas, Inmatic, Comeralia, Solitium, Cosmomedia y Nethive, han presentado sus recursos tecnológicos para ofrecer un apoyo diario en la tarea de los economistas.