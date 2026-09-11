ECOVA acerca la economía y la educación financiera a más de 1.800 personas a través de 'Economía para tod@s'

Archivo - De Margarida, presidente del ECOVA. - ECOVA - Archivo

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA) ha formado ya a más de 1.800 personas desde 2023 a través de su programa 'Economía para tod@s', una iniciativa de divulgación y educación financiera que tiene como objetivo acercar los conocimientos económicos a la ciudadanía y proporcionar herramientas prácticas para afrontar con mayor autonomía y seguridad las decisiones del día a día.

Detrás de este proyecto se encuentra la Comisión de Economía Social de ECOVA, que se propuso que el conocimiento económico debe dejar de ser un privilegio de pocos para estar al alcance de toda la sociedad, según ha trasladado la organización colegial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello, el programa traduce conceptos que pueden resultar complejos a un lenguaje sencillo y los convierte en herramientas "útiles" para situaciones cotidianas.

Desde su puesta en marcha, 'Economía para tod@s' ha desarrollado talleres y charlas en diferentes municipios de Castilla y León, con presencia especialmente en Valladolid, Palencia y Zamora, además de actuaciones en otros puntos de la Comunidad como Medina del Campo.

Asimismo, el programa ofrece conocimientos financieros para elaborar un presupuesto familiar, gestionar una cuenta bancaria, contratar un préstamo, utilizar una tarjeta, ahorrar, realizar una compra por internet o detectar una posible estafa.

Además, se presta especial atención a la seguridad digital, las compras por internet y los riesgos asociados a las nuevas formas de operar con el dinero, ámbitos en los que la colaboración con la Policía Nacional permite incorporar una perspectiva específica de prevención.

FORMACIÓN PARA TODOS

Aunque los talleres están dirigidos a la ciudadanía en general, presta especial atención a quienes pueden encontrar mayores dificultades para acceder a una educación financiera de calidad, como son los jóvenes y adolescentes, personas mayores, adultos con bajo nivel educativo, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas migrantes o personas con discapacidad intelectual, entre otros.

"Uno de los elementos diferenciales de la iniciativa es la participación de economistas colegiados y voluntarios, que ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de la ciudadanía", ha explicado el presidente de ECOVA, Juan Carlos de Margarida.

Para lograrlo, el equipo del proyecto está integrado por profesionales con experiencia en divulgación económica y voluntarios capacitados mediante formación continua, además de colaboradores que participan habitualmente en acciones formativas del Banco de España.

Asimismo, desde la organización han afirmado que la evolución del programa refleja "una progresiva consolidación", tras alcanzar 500 participantes en sus primeras actuaciones entre 2023 y 2024, y sumar 1.800 usuarios en la actualidad.