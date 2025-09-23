ECOVA considera determinante hacer reformas estructurales "sin incongruencias políticas" y presupuestos no "parcheados"

Prevé que haya una moderación del crecimiento del consumo y la inversión empresarial, al igual que la demanda externa debido a la incertidumbre

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), Juan Carlos de Margarida, considera "determinante" que España y Castilla y León lleven a cabo "con carácter de urgencia" reformas estructurales que generan el crecimiento de la economía en el medio y en el largo plazo, "sin incongruencias políticas basándose en el sentido común y en la profesionalidad".

Así lo ha explicado De Margarida durante la presentación del informe del Servicio de Estudios ECOVA (ECOVAEstudios) correspondiente al segundo trimestre de 2025 y las previsiones de cara a final de año y principios del siguiente, del que se extrae también la necesidad de contar con unos presupuestos reales y ajustados a la realidad y no "parcheados".

El también director de ECOVAEstudios ha incidido en que existe una estabilidad económica y un potencial crecimiento, aunque se ha moderado debido a la incretidumbre existente a nivel internacional, sobre todo por la realidad geopolítica, con guerras y tensiones políticas y sociales, así como por las contradicciones y divergencias que se producen en los bancos centrales en materia de política monetaria.

Todo ello, ha explicado tiene "efecto directo" en la producción de las empresas, crea inestabilidad laboral y desconfianza en los ciudadanos, "que es el verdadero motor de la economía de un país o de una región".

Según De Margarida, la previsión es que la demanda externa se vaya a moderar "fuertemente" en espera de las decisiones arancelarias y de la evolución de las distintas guerras y tensiones sociopolíticas, mientras que el consumo privado de los ciudadanos mantendrá el crecimiento de la economía en los próximos meses debido a la estabilidad que existe en el empleo y a un crecimiento continuado con unas condiciones financieras favorables y con la baja de tipos de interés en los créditos de consumo y de inversión.

Asimismo, prevé que la inversión empresarial seguirá creciendo, sin lugar a dudas, aunque con cierta moderación debido a los fondos europeos, que han ido a parar más al sector público que al privado, lo que ha minorando la capacidad de generación de la actividad económica y la creación de trabajo que aporte valor a la economía.

Ante estas circunstancias, aunque la economía regional crece, considera "del todo necesario" por parte de la Administración autonómica, con la ayuda de los agentes sociales, mejorar el posicionamiento de la región en el ámbito nacional e internacional para atraer empresas innovadoras así como potenciar la innovación de las ya existentes.

GANAR TAMAÑO

Para ello ha apuntado la necesidad de fomentar las colaboraciones público y privadas a escala sectorial que faciliten la adquisición de conocimiento a las empresas pequeñas a fin de mejorar su competitividad y sobre todo crear una cultura de agrupación empresarial para lograr ser más competitivo e innovador, dado que el 85 por ciento de las empresas de Castilla y León son pequeñas empresas.

Además, ha destacado que es "determinante" que Castilla y León y España realicen "con carácter de urgencia" una serie de reformas estructurales que generen el crecimiento de la economía en el medio y en el largo plazo, "sin incongruencias políticas basándose en el sentido común y en la profesionalidad".

En concreto, cree que hay que acometer un programa "profundo" de ajustes y reformas en materia económica y social, "en donde la autoridad, la eficacia, la eficiencia, permite equilibrar las cuentas públicas garantizando el Estado del Bienestar" en materia de sanidad, educación, servicios sociales, defensa y también de pensiones. "En ello va la estabilidad y la calidad de vida de las actuales y de las nuevas generaciones de castellano y leoneses", ha agregado.

Para lograr estas reformas estructurales, tanto de la Comunidad como en el ámbito estatal, que "son complementarias", De Margarida ha asegurado que es necesario "tener unos presupuestos actualizados y no parcheados, año tras año", que logren unas cuentas públicas adaptadas a las necesidades y realidades actuales, "en base a la austeridad y al sentido común del gasto", para lograr introducir reformas a medio y a largo plazo.

"Castilla y León necesita de unos presupuestos estatales, porque son el complemento de los presupuestos regionales, para lograr actualizar sus presupuestos, al objeto de gestionar eficiente y eficazmente sus servicios públicos", ha señalado el director de ECOVAEstudios, quien también ha apuntado que los fondos Next Generation han suplido la falta de planificación de inversiones por parte de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.

El presidente de ECOVA ha apuntado que la economía de Castilla y León se encuentra en un momento de transformación, con "múltiples" oportunidades de crecimiento y colaboración y, a pesar de los desafíos actuales, la región está bien posicionada para aprovechar las sinergias entre el sector público y privado, "impulsando así un futuro próspero".

A este respecto, considera "clave" la inversión empresarial, apoyada en los fondos europeos, y la promoción de la colaboración público-privada para generar empleo, valor añadido y, por supuesto, estabilidad económica.

CRECIMIENTO Y RIESGOS

Según el informe de ECOVAEstudios, el segundo trimestre del año 2025 es que Castilla y León ha experimentado un crecimiento económico moderado en este segundo trimestre, con mejoras indicadores claves como el empleo, el consumo y la actividad industrial, aunque algunas cifras se sitúan por debajo de la media nacional.

"La evolución demográfica y la confianza empresarial también presentan tendencias positivas", ha afirmado De Margarida, quien al mismo tiempo ha advertido de que el problema es que una realidad socioeconómica "de grandísima incertidumbre".

Así, ha citado los aranceles, las guerras de Ucrania con Rusia y de Israel y Gaza, las inestabilidades entre Rusia y la Unión Europea o entre Estados Unidos y Venezuela como aspectos que pueden provocar una situación económica "crítica".

Las consecuencias podrían pasar por una recesión si no se controla debido a los conflictos económicos y sociales que están surgiendo en el panorama internacional y que "provocarían finalmente, si no son controlados, una estanflación", lo que originaría un estancamiento económico sin crecimiento o con recesión, una inflación alta y aumento de los precios y un alto nivel de desempleo. "Aunque es poco probable, hay que mirarlo en el panorama futuro".

Las variables analizadas por ECOVAEstudios también han concluido que la política económica de los últimos años está fundamentada en el gasto público, el déficit y el endeudamiento en algunos momentos necesarios para poder mantener la economía como fue en la pandemia o las guerras como la de Ucrania-Rusia. "El desmedido gasto público crea un trampantojo económico, donde el crecimiento económico a corto plazo se impulsa en detrimento de la inversión privada, verdadero resorte del crecimiento económico en el medio y largo plazo", ha añadido el presidente del Colegio de Economistas.