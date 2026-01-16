Las Edades del Hombre inicia visitas nocturnas los viernes y sábados de enero, febrero y marzo

Cartel promocional de las visitas nocturas a la exposición de Las Edades del Hombre que se celebran en Zamora - LAS EDADES DEL HOMBRE

Las Edades del Hombre inicia este viernes, 16 de enero, un programa de visitas nocturnas a 'Esperanza' --la exposición que tiene lugar en Zamora-- que estará en marcha durante los viernes y los sábados de los meses de enero, febrero y marzo.

La Fundación de Las Edades del Hombre ha diseñado un programa de visitas nocturnas musicalizadas a la muestra de la XXVIII edición a modo de "ocasión excepcional para disfrutar del sosiego de la noche en el interior de una exposición única".

Desde este viernes, 16 de enero, y en los sucesivos viernes y sábados hasta el 28 de marzo habrá una visita extendida musicalizada a cargo de la zamorana María Ángela Alonso, encargada de la parte musical en el Servicio Litúrgico Capitular de ésta Catedral y profesora de piano en la Escuela Municipal de Música de Zamora.

También se ha programado 'Saborea EsperanZa' con visitas nocturnas a puerta cerrada con cata de vinos y productos artesanos de la Ruta del Vino de Zamora. Esta actividad estará en marcha durante los viernes 16 y 30 de enero, 13 y 27 de febrero y 13 y 27 de marzo.