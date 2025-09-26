Las Edades del Hombre protagonizarán la imagen del cupón de la ONCE del 29 de septiembre

ZAMORA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del 29 de septiembre estará protagonizado por Las Edades del Hombre, en concreto, por 'Esperanza', la XXVIII edición de la muestra de arte sacro, que se inaugurará en el mes de octubre y que se desarrollará en Zamora.

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García, han presentado este cupón del que se editarán cinco millones de boletos.

El cupón está ilustrado con la imagen del cartel de esta edición: una corona de espinas de la que brota la flor del espino, "en una metáfora de cómo, incluso en la más profunda oscuridad, hay motivos para tener esperanza".

En el acto de presentación, celebrado en las inmediaciones de la iglesia de San Cipriano, han participado también el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Diego Bernardo; el vicepresidente de la Diputación, Víctor López; y el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López.

'Esperanza' se celebrará en Zamora hasta la primavera de 2026. La exposición reunirá alrededor de un centenar de piezas "muy significativas" seleccionadas del patrimonio religioso de Castilla y León y de otros puntos de todo el país.

Entre otras, contará con obras de El Greco, Berruguete, Juan de Juni o Francisco Salzillo. La exhibición estará estructurada en un preludio y tres capítulos denominados momentos y contará con un montaje "vanguardista y moderno" en el que también tendrá cabida la tecnología audiovisual inmersiva.

Entre las sedes de esta XXVIII edición de Las Edades del Hombre se encuentra la iglesia de San Cipriano, junto con la Catedral. La iglesia de El Carmen de San Isidoro será un punto dedicado a la divulgación, orientado para familias y población escolar.

En cuanto al premio, el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.