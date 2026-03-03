El edil de Hacienda de Valladolid reprocha el "alarmismo" de Herrero, que "incumplía reglas fiscales" en el gobierno

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha reprochado el "alarmismo" del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, en una nota de prensa en la que critica que el Consistorio cierra el ejercicio 2025 con resultado negativo, ya que ha aseverado que cuando el edil del PSOE era responsable de Hacienda --de 2019 a 2023-- "incumplía las reglas fiscales sistemáticamente".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Blanco ha defendido que el equipo de Gobierno "cumple las reglas fiscales" y "utiliza los ahorros para dar mejores y mayores servicios a la ciudad".

El concejal del PP ha aseverado que "tiene gracia" que el que fuera concejal de Hacienda "durante los años en que este Ayuntamiento incumplía las reglas fiscales sistemáticamente" pretenda "dar lecciones de rigor presupuestario".

A lo que ha sumado una "gestión deficitaria" que atribuye a Pedro Herrero, ya que fue "advertido" en varias ocasiones por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). En este sentido, ha recordado que en 2023, permitieron la contratación de la celebración de la gala de los Goya en Valladolid "sin una línea en el presupuesto, sin recursos, sin financiación".

Asimismo, ha imputado al PSOE que recurrían a operaciones de préstamo por "35 millones de euros" y de "49 millones de euros" para "llenar la caja sin destinarla a proyectos claros de ciudad". También ha mencionado que el anterior equipo de Gobierno "tiene en su palmarés" y registró "los peores déficit" de la historia del Ayuntamiento con -31 millones y -27 millones de euros, según sus datos.

Frente a ello ha defendido que su equipo de gobierno "cumple las reglas fiscales", "utiliza los ahorros para dar mejores y mayores servicios a la ciudad", cumple "sobradamente" el periodo de medio de pago a proveedores de las facturas que tiene, reduce la deuda pública año a año, lo que, ha recalcado, "implica dedicar más recursos a gastos sociales y servicios públicos".

En definitiva, critica que el Partido Socialista "intenta retorcer cifras para obtener titulares alarmistas pero la realidad es bien tozuda" y, a su juicio, muestra que el actual equipo de Gobierno cumple las reglas fiscales.