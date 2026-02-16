El editor Héctor Escobar, elegido 'Leonés del Año 2025'

Integrantes del jurado del Premio Leonés del Año, que ha acordado conceder el galardón correspondiente a 2025 al editor Héctor Escobar. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado del premio Leonés del Año, que concede anualmente Radio León, ha acordado conceder el galardón correspondiente a 2025 a Héctor Escobar, editor, músico y uno de los "grandes animadores culturales" de la ciudad y la provincia con una trayectoria marcada por una "incansable" labor como dinamizador cultural en León.

La elección reconoce una trayectoria "prolongada, coherente y decisiva" en la vida cultural leonesa, desarrollada desde múltiples ámbitos y siempre con un objetivo común: acercar la cultura a la sociedad, fomentar la creación y sostener espacios de encuentro en torno al libro, la música y el pensamiento.

Héctor Escobar es una figura "clave" del sector editorial en León. Al frente de la Librería Universitaria, ha convertido este espacio en un "referente" cultural de León. Como editor, ha estado vinculado a Eolas Ediciones, desde donde ha impulsado la publicación de decenas de títulos, apoyando tanto a autores emergentes como ya consolidados. Su labor ha contribuido a reforzar el prestigio del panorama editorial leonés, según la información publicada por Radio León.

Más allá del ámbito editorial, el jurado ha querido destacar su papel como dinamizador cultural. Escobar ha promovido e impulsado numerosos proyectos culturales y ha participado activamente en iniciativas destinadas a fortalecer el tejido creativo local. Entre ellas destaca Factor Espacio San Feliz, un proyecto singular que ha situado a la provincia "en la vanguardia" de la programación cultural contemporánea.

Su compromiso con el sector le ha llevado también a asumir responsabilidades institucionales, como su implicación en el gremio de editores de Castilla y León.

LA MÚSICA COMO OTRA FORMA DE CULTURA

La música ha sido otro de los pilares de su trayectoria. Héctor Escobar formó parte como bajista del influyente grupo leonés Los Flechazos, una de las bandas más representativas de la escena mod española, contribuyendo también desde este ámbito a proyectar el nombre de León en el panorama cultural nacional. Su pasión por la música se proyecta actualmente a través del grupo Los Modernos, con varias publicaciones hasta la fecha, incluida una singular adaptación de La Divina Comedia de Dante.

Con este galardón, que alcanza su quincuagésimo sexta edición, el jurado del Leonés del Año ha querido rendir homenaje a una figura "esencial" para entender la cultura en León de las últimas décadas.

Al reconocimiento se han presentado quince candidaturas y el jurado ha estado formado por los Leoneses del Año elegidos en anteriores ediciones, además del alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel; la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González; la presidenta del Grupo Radio León, Olga Beberide y Ana García como secretaria.

Este reconocimiento recayó en 2024 en el científico Sergio Boixo; en 2023, en el escultor Amancio González; en 2022, en los astronautas leoneses Sara García Alonso y Pablo Álvarez Fernández; en 2021, en el director de HP en León, Miguel Ángel Turrado y en 2019 en el escritor Rogelio Blanco.