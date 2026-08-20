Educación aborda con asociaciones contra el acoso el refuerzo de la prevención y protección de menores

La consejera de Educación, María Pardo, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar (FEDECAE) - JCYL

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar (FEDECAE), en el que se ha abordado la necesidad de seguir reforzando la prevención y protección de los menores frente al acoso y el ciberacoso desde una perspectiva integral y coordinada en Castilla y León.

Durante la reunión, Pardo ha subrayado que la lucha contra el acoso escolar constituye una prioridad para la Junta de Castilla y León, que dispone desde 2017 de un protocolo específico de actuación, establecido mediante la Orden EDU/1071/2017 y operativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Este protocolo contempla la detección, intervención inmediata, protección de la víctima, medidas correctoras, acompañamiento personalizado y seguimiento, además de actuaciones preventivas aunque finalmente no se confirme una situación de acoso.

La Consejería dispone asimismo de la aplicación CONV, un sistema propio de información que permite registrar y analizar las situaciones de posible acoso detectadas en los centros.

Según los datos aportados por los centros educativos y validados por la Inspección, durante el curso 2025-2026 se abrieron 1.108 protocolos, de los que 112 fueron confirmados como casos de acoso escolar y 24 como ciberacoso.

En materia preventiva, la Consejería ha puesto en valor programas como Sociescuela, las guías de navegación segura, la formación del profesorado, la atención psicológica especializada y las acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa.

Además, la Junta participa en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y en grupos de trabajo nacionales orientados a mejorar los protocolos y las herramientas de intervención.

Pardo ha agradecido la labor de ASCBYC y FEDECAE en el acompañamiento a familias y centros y ha reiterado la disposición de la Consejería a mantener una línea de diálogo permanente y explorar vías de colaboración dentro de la normativa vigente.

En este sentido, ha recordado que la participación de entidades externas en el Observatorio de Castilla y León se regula mediante el Decreto 52/2014, aunque el órgano puede convocar a personas expertas cuando lo considere oportuno, y ha incidido en que la protección de los menores y la garantía de entornos seguros es una responsabilidad compartida.