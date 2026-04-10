Educación concede becas a 6.273 universitarios de la Comunidad para el curso 2025-2026

Archivo - Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. - VTLP - Archivo

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de la convocatoria de ayudas al estudio para alumnos de grado o máster matriculados en universidades públicas de la Comunidad, que ha alcanzado un total de 6.273 beneficiarios para el curso 2025-2026.

La Administración autonómica ha destinado un presupuesto global de 4.799.701 euros para estas subvenciones, que tienen como objetivo complementar las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para acceder a estas cuantías autonómicas, los alumnos han debido ser previamente beneficiarios de las ayudas estatales.

Según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press, del total de estudiantes auxiliados, 5.770 cursan estudios de grado y 503 de máster. En el caso de los alumnos de grado, 3.412 han obtenido la ayuda conjunta de aprovechamiento y renta, 1.624 han recibido la modalidad de renta y 734 la de aprovechamiento académico. Por su parte, los alumnos de máster han accedido a la modalidad de aprovechamiento.

La Consejería de Educación ha subrayado que se ha producido un incremento en el importe medio concedido en la modalidad de renta, que se sitúa en 426 euros. Asimismo, los beneficiarios de la ayuda combinada de aprovechamiento y renta, que suponen el 55 por ciento del total, percibirán una media de 1.001,25 euros durante el presente curso.