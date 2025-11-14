Educación contempla 114 millones para consolidar la gratuidad de 0 a 3 años, 66 para transporte y 24 para comedores

La consejera de Educación, Rocío Lucas, durante su comparecencia en las Cortes para explicar el presupuesto de su departamento para 2026. - EUROPA PRESS

La Consejería de Educación contempla en el proyecto de presupuestos destinar 114 millones de euros a consolidar y garantizar la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, además de 66 millones para transporte escolar y otros 24 para comedores junto a 7 para los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

La mayoría de estas inversiones se dedican a cuestiones que "tienen especial repercusión en el alumnado y sus familias para favorecer el derecho a la educación y para conciliar la vida familiar y laboral", ha señalado la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha detallado estas inversiones en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes de Castilla y León para presentar las cuentas de su departamento para 2026, que ascienden a 3.050 millones.

Lucas ha cifrado en 114 millones la cuantía destinada a la universialización y gratuidad del Primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) --incluido el coste de recursos humanos--, lo que ha recordado que es una de las "apuestas" de esta legislatura y "ya es una realidad".

En este contexto, la consejera de Edcuación ha explicado que, en Infantil, todas las inversiones previstas para 2026 proceden de fondos propios de la Comunidad, a pesar de que la Junta ha reclamado "en numerosas ocasiones" que el Gobierno de España financie una parte de este ciclo. "Lamentablemente, no se cuenta con esa financiación", ha aseverado.

Lucas ha explicado que en Castilla y León se ha implantado progresivamente la etapa 0-3 años y se ha superado ya la cifra de 22.000 alumnos inscritos en los 631 centros de la Comunidad (el 58,64 por ciento de titularidad pública), un 41,5 por ciento de ellos en zona rural.

En el presupuesto para el próximo año se incrementa hasta los 39,2 millones la subvención para las corporaciones locales que se han adscrito a la gratuidad (un 48,2 por ciento más) y un coste de 33,9 millones (un 39,68 por ciento más) destinados a financiar a las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales autónomos con los que han contado desde la implantación de la gratuidad.

"En Castilla y León tenemos una oferta educativa equilibrada entre los centros públicos y concertados, tanto en este nivel de 0-3 años como en el resto de la enseñanza obligatoria", ha asegurado la consejera.

En este sentido, ha concretado que los conciertos educativos se mantienen con respecto a los años anteriores, con un incremento del 7,91 por ciento debido principalmente al incremento del módulo "personal complementario" en las unidades de educación especial para la atención del alumno pluridiscapacitado, que se ha incrementado en estos centros y que suponen un aumento de personal para atender las múltiples patologías clínicas de este alumnado.

TRANSPORTE Y COMEDORES

En el ámbito de los servicios complementarios, Rocío Lucas ha destacado la importancia que tienen en el ámbito rural tanto el transporte escolar como los comedores.

"El transporte escolar en nuestra Comunidad es un pilar básico y necesario, dada la extensión y dispersión de núcleos poblacionales de Castilla y León", ha asegurado.

El coste global de este servicio es superior a los 66 millones de euros (58 del transporte y 8 del servicio de acompañantes), de los que se beneficiarán durante este curso alrededor de 36.466 alumnos y 2.172 rutas en el caso del transporte y que cuenta con 1.094 acompañantes.

Este incremento de usuarios y rutas supone un incremento presupuestario del 8,02 por ciento en el ejercicio 2026, ha detallado la consejera.

Por otro lado, los comedores escolares también cuentan con otra "importante" partida de casi 23,9 millones de euros, ha añadido Lucas, quien ha detallado que el número de comedores se incrementa a 545 en toda la comunidad, con una cifra de comensales de 58.860 alumnos. Durante el curso 2025/2026 los beneficiarios de algún tipo de bonificación serán unos 33.314, de los cuales podrían disfrutar de gratuidad total del servicio en torno a 25.178.

En cuanto a los programas Madrugadores y Tardes en el Cole, se dedicarán casi 7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 37,41 por ciento. Para el presente curso se prevé su utilización por un número de alumnos superior a los 14.500.

La consejera ha recordado que en este programa se contemplan bonificaciones y exenciones para familias numerosas, familias con dos hijos usuarios del programa, familias monoparentales, víctimas de actos terroristas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y usuarios en situación de acogimiento familiar o residencial.

Finalmente, como novedad para el curso escolar 25/26 y en respuesta a las necesidades de conciliación manifestadas por las familias, Lucas ha señalado que la Junta ha implementado un nuevo servicio de atención y cuidado para el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria en los centros públicos.

Este servicio se ofrece una vez finalizado el horario lectivo durante los meses de septiembre y junio del curso escolar 2025-2026, periodos en los que se mantiene la jornada reducida. Con una duración máxima de 60 minutos, el servicio es de carácter gratuito y voluntario para las familias.

Finalmente, la titular de Educación ha añadido que los gastos de funcionamiento de los centros dispondrán de una partida de más de 55,6 millones de euros, cantidad similar a la presupuestada en los presupuestos anteriores, manteniendo las partidas que gestionan directamente los centros docentes.