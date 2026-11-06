Educación destina 305,3 millones a infraestructuras y servicios complementarios, 52,2 en obra nueva

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta ha asignado un presupuesto de 305,3 millones a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios para el ejercicio 2027, lo que ha supuesto un incremento del 14,35 por ciento en comparación con el último presupuesto aprobado.

Según ha informado la titular del departamento, María del Valle Ares, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas para detallar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, la inversión en obra nueva ha alcanzado los 52,2 millones, repartidos en 17,6 millones para infraestructuras de Educación Infantil y Primaria y cerca de 34,5 millones para Educación Secundaria y Formación Profesional.

Entre las principales intervenciones en centros docentes, la consejera ha resaltado la construcción del nuevo IES de Villaquilambre (León), con 8,46 millones; el aulario del IES Diego de Siloé en Burgos, con 6,48 millones; la ampliación del CIFP La Merced en Soria, dotada con 4,67 millones; el polideportivo del CEIP Miguel Delibes en Valladolid, con 4,73 millones; y el polideportivo del IES Eras de Renueva en León, con 3,48 millones de euros.

A estas obras se han añadido las ampliaciones en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), Golmayo-Camaretas (Soria), Dueñas (Palencia), Segovia y Zamora, junto al inicio de planificación para los centros de educación especial de León y Miranda de Ebro (Burgos).

En el ámbito de la conservación, las partidas de reforma, mejora y sustitución han aumentado más de un 41 por ciento hasta situarse en 60,1 millones de euros (26,2 millones en Infantil y Primaria y 33,8 millones en Secundaria), incluyendo 1,62 millones para convenios con diputaciones provinciales y 1,6 millones de euros para iniciar el Plan de Adaptación Climática de los Centros Educativos.

Asimismo, la digitalización y equipamiento tecnológico de las aulas ha dispuesto de 18,38 millones. Por último, en lo relativo a los servicios complementarios y el funcionamiento ordinario, la Consejería ha garantizado 67,9 millones de euros para el transporte escolar con 2.136 rutas diarias para 37.000 alumnos, 28 millones de euros para la red de comedores escolares que atiende a 54.000 estudiantes y 7,4 millones de euros para los programas de conciliación 'Madrugadores' y 'Tardes en el Cole'.

Además, la Administración autonómica ha asignado 8,3 millones para acompañantes de transporte, 22,2 millones para suministros energéticos y 27,7 millones de euros en remesas de funcionamiento transferidas de forma directa a los centros educativos.

"Estos presupuestos reflejan una convicción clara: la inversión en educación es una inversión en futuro. Cada nuevo centro, cada reforma, cada aula digital, cada ruta de transporte escolar o cada comedor abierto en el medio rural contribuyen a garantizar que todos los alumnos de Castilla y León dispongan de las mismas oportunidades, con independencia de dónde hayan nacido o dónde residan", ha finalizado.