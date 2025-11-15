Eilza presenta en Intur la nueva edición de Fromago 2026 con la Diputación de Zamora como principal patrocinador

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), junto a la Diputación Provincial de Zamora, ha presentado en el marco de la Feria Intur 2025, que se celebra este fin de semana en Valladolid, los detalles de la próxima edición de FROMAGO-Feria Internacional del Queso, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2026 en la capital zamorana con un mayor respaldo institucional al alcanzar los 242.000 euros de la Junta y 550.000 euros de la institución provincial.

La feria ha sido presentada por Eilza, de la mano de su secretaria, Isabel Revuelta, y ha contado con la asistencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, y el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, en un acto que se ha desarrollado en el expositor del Patronato de Turismo de la institución provincial en Intur.

Las presentaciones de Fromago continúan el 5 de diciembre en la feria Sabor a Málaga, a la que Zamora acude como provincia invitada bajo la marca 'Zamora es calidad', contando con el respaldo de la Diputación Provincial de Zamora.

Durante la presentación se han detallado los apoyos económicos que garantizan la "solidez" de esta tercera edición. La Diputación Provincial de Zamora, tal y como ha anunciado su presidente Javier Faúndez, ratifica su papel como patrocinador principal con una aportación de 550.000 euros.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico duplicará su respaldo económico y alcanzará los 242.000 euros destinados a potenciar Fromago 2026, un evento estratégico para Zamora que se consolida como un escaparate internacional para productores, distribuidores y compradores del sector quesero, y como un motor tractor de turismo gastronómico, cultural y rural.

IMAGEN DE LA PROVINCIA

Precisamente, durante el acto se ha puesto de manifiesto que Intur ha servido de plataforma para reforzar la imagen de la provincia de Zamora como un destino singular, donde el queso se convierte en un elemento distintivo de su identidad turística.

En este sentido, Revuelta ha destacado el potencial de Fromago para atraer turismo y posicionar a la provincia en Europa como referencia de la producción de quesos, al subrayay el carácter estratégico del sector para Zamora.

De hecho, Fromago impulsa las oportunidades económicas en los municipios de la provincia, refuerza la proyección exterior de Zamora y ejemplifica cómo gastronomía, turismo e identidad territorial pueden avanzar juntos para crear un evento único en España.

Entre las novedades para Fromago 2026 destaca un mayor espacio profesional, con ampliación de zonas para encuentros entre empresas, productores y distribuidores, así como el crecimiento del espacio expositivo y de las actividades dirigidas al público general.

También destaca el mayor respaldo institucional, con 242.000 euros de la Junta y 550.000 euros de la Diputación. Todo ello con el objetivo principal de consolidar Fromago como uno de los grandes eventos europeos del queso y reforzar la marca Zamora a nivel nacional e internacional.